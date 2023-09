Śmiertelny wypadek rodziny z dzieckiem na autostradzie A1. Prokuratura ujawniła wyniki badań alkomatem i narkotestem kierowcy BMW ZDJĘCIA

- Z tego co ustalono na miejscu zdarzenia doszło do nieustalonego zjechania przez pojazd kia i uderzenie w bariery, mówi Magdalena Czołnowska-Musioł, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie. Bmw prawdopodobnie zahaczyło o ten samochód, ale to są wszystko hipotezy. Zgromadzony wstępnie materiał dowodowy oraz zabezpieczone na miejscu zdarzenia ślady kryminalistyczne nie pozwoliły na kategoryczne stwierdzenie sprawstwa, bądź też przyczynienia się któregokolwiek z uczestników do wypadku. Dużo zależy od opinii biegłych powołanych w tej sprawie.