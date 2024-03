Prokuratura przyjrzy się Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Doniesienie złożyl tuż przez odwołaniem prezes Jacek Sokalski. ZDJĘCIA

-Z tego co wiem było kilka powodów odwołania prezesa Jacka Sokalskiego, rada nadzorcza wydała komunikat w tej sprawie, ale nie można tego powiedzieć oficjalnie do opinii publicznej, informuje Piotr Raś, wiceprezes PSM. Tylko członkowie spółdzielni mają dostęp do tej informacji. To jest wewnętrzna sprawa spółdzielni. Sporna umowa była badana przez Krajową Radę Spółdzielczą i nie było zastrzeżeń. To jest kwestia długoterminowości i dopiero trzeba zbadać, czy działa ona na niekorzyść, czy korzyść spółdzielni. Kolejna umowa z przetargu może opiewać na znacznie wyższe kwoty. Czekamy na wyniki działania prokuratury, jesteśmy do dyspozycji. Ja ze swojej strony umowy na okres 16 lat raczej bym nie podpisał, preferujemy umowy na okres 4 lat. Wtedy była zawiła sytuacja związana z restrukturyzacją spółdzielni.