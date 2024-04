Akcja "Nakręć się na zieleń" w Moszczenicy. Mieszkańcy wymieniali plastikowe nakrętki na sadzonki drzew i kwiatów. ZDJĘCIA, VIDEO

-Cieszę się ogromnie, że nasza akcja cieszy się tak wielką popularnością wśród mieszkańców, mówi Dariusz Magacz, wicestarosta piotrkowski. Wspomagamy na wiosnę wszystkich mieszkańców i dbamy o środowisko naturalne zbierając plastikowe nakrętki. W Moszczenicy przygotowaliśmy do rozdania ok. 400 sadzonek drzew. Mamy dęby, drzewa owocowe oraz sadzonki kwiatów do posadzenia w ogródkach.