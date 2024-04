Wiosenna giełda płyt winylowych i CD w Focus Mall w Piotrkowie. Niektóre płyty, to prawdziwe rarytasy. ZDJĘCIA

-Wszyscy, którzy są zainteresowani muzyką znajdą na giełdzie coś dla siebie, mówi Wojciech Stelmaszyk. organizator giełdy płyt winylowych w Focus Mall w Piotrkowie. Jest bardzo szeroka oferta winyli, są pierwsze wydania znanych płyt jak również nowości. Jeśli chodzi o płyty kompaktowe to mamy bardzo duży wybór starszych płyt, które obecnie są już trudno dostępne. Mamy około 7 tysięcy winyli, kompaktów około 12 tysięcy. Płyty winylowe są w cenach od 10 do 1000 złotych, kompakty można kupić od 40 do 800 złotych.