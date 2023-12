Wigilia miejska 2023 w Piotrkowie. Tłumy ludzi na przedświątecznym spotkaniu w Rynku Trybunalskim w Piotrkowie. Zobaczcie ZDJĘCIA

Podczas przedświątecznego spotkania w rynku w Piotrkowie piotrkowscy harcerze przekazali Krzysztofowi Chojniakowi Betlejemskie Światełko Pokoju.

-To jest takie życzenie kierowane do wszystkich mieszkańców Piotrkowa, do każdego domu rodzinnego, tworzymy nasz duży wspólny dom, jakim jest miasto Piotrków Trybunalski, mówił Krzysztof Chojniak, prezydent miasta. Jeśli ono będzie składało się wyjątkowych domów i rodzin, gdzie będzie gościła dobroć, miłość, wzajemne zrozumienie, mądrość i szacunek, to będzie to się także przekładać na życie w naszym mieście.