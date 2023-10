Ślubowanie w II LO w Piotrkowie. Uroczystość ślubowania pierwszoklasistów uświetnił występ szkolnego chóru ZDJĘCIA, VIDEO

- Chociaż 1 września staliście się członkami naszej społeczności szkolnej, to dopiero dziś, składając ślubowanie na sztandar szkoły, staniecie się pełnoprawnymi uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie, mówiła Beata Kiereś, dyrektor II LO. Cieszę się, że wybraliście naszą szkołę. Jesteśmy dumni, że to właśnie my będziemy towarzyszyć wam w dorosłości i dojrzałości. Zostaliście przyjęci z wielką życzliwością. Uczyć będziecie się w komfortowych warunkach. W pięknie odnowionym i unowocześnionym budynku