-Pragniemy wskazać, że informacja rozpowszechniana przez związek zawodowy nt. sporów zbiorowych jest nieprawdą. Obecnie nie ma sporu zbiorowego pomiędzy siecią Kaufland a związkiem zawodowym co do żądań OPZZ Konfederacja Pracy z sierpnia 2023 r., istnieje jedynie spór w zakresie dodatku stażowego. Jednocześnie podkreślamy, że w sieci Kaufland funkcjonują obecnie rozwiązania alternatywne względem proponowanego przez stronę społeczną, które przewidują dodatkowe benefity dla pracowników z dłuższym stażem pracy.

Jesteśmy w ciągłym dialogu ze stroną społeczną, nie tylko przedstawicielami związków zawodowych, w celu zapewnienia stabilnych i konkurencyjnych rynkowo miejsc pracy.

Pomimo rosnących kosztów działalności Kaufland przeznaczył na tegoroczne podwyżki 110 mln zł. Zarobki na stanowisku kasjer/sprzedawca po podwyżkach wynoszą od 4500 do 5500 zł brutto, co nie odbiega od standardów rynkowych. W perspektywie ostatnich lat – oznacza to wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 50% w stosunku do 2020 r. Firma rokrocznie zwiększa również nakłady na Fundusz Socjalny, dostosowując jego przeznaczenie do potrzeb pracowników. W skali ostatnich 5 lat Kaufland przeznaczył na ten cel ponad 128 mln złotych, zwiększając kwotę Funduszu o 8 mln złotych w 2024 r.