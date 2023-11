Nielegalna fabryczka alkoholu w powiecie piotrkowskim zlikwidowana przez celników i KAS ZDJĘCIA

Przed kilkoma dniami funkcjonariusze z wydziału operacyjno-śledczego Nadbużańskiego Oddziału SG i Służby Celno-Skarbowej, w trakcie wspólnych działań na terenie województwa łódzkiego zauważyli dwa znane im pojazdy, w stosunku do których istniało podejrzenie, że mogą przewozić nielegalne wyroby akcyzowe. Po zatrzymaniu i przeszukaniu pojazdów okazało się, że podejrzenia mundurowych były uzasadnione. W jednym z aut w 80 kartonach znajdowało się 2000 plastikowych butelek bez widocznych znaków akcyzy, wypełnionych bezbarwną cieczą o silnym zapachu alkoholu.

- W wyniku przeszukania posesji, z której mógł pochodzić zatrzymany towar, funkcjonariusze znaleźli kolejne kartony z bezbarwną cieczą, instalację do filtrowania, pompy do przelewania, pojemniki typu mauser, plastikowe korki i butelki oraz kartony do pakowania butelek - informuje Dariusz Sienicki z oddziału straży granicznej w Chełmie. - Przeprowadzone przez mundurowych badanie alkoholomierzem losowo otwartych butelek potwierdziło, że znajduje się w nich alkohol o stężeniu ok. 86 procent. Przeszukanie garażu należącego do jednego z zatrzymanych mężczyzn, pozwoliło dodatkowo na wykrycie 20 tys. szt. papierosów bez znaków akcyzy.