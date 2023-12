Kradzież rozbójnicza w markecie w Piotrkowie. 40-latek groził pracownikom sklepu

W środę, 13 grudnia, około godziny 18:20 dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące uciekającego mężczyzny, który chwilę wcześniej dokonał kradzieży w jednym z marketów na terenie miasta.

- Na miejsce zostali zadysponowani policjanci z wydziału patrolowego. Funkcjonariusze zauważyli biegnącego w ich kierunku mężczyznę, za którym podążały dwie kobiety wskazując go jako sprawcę kradzieży - relacjonuje st. sierż. Remigiusz Pacyna z KMP w Piotrkowie. - Po krótkiej chwili sprawca był już w rękach mundurowych. Był on agresywny słownie, wykrzykiwał wulgaryzmy.

Mężczyzna chwilę wcześniej ukradł z marketu butelkę alkoholu. Po zwróceniu mu uwagi przez pracowników za linią kas, zaczął uciekać.

- Pracownice pobiegły za nim, a ten w celu utrzymania skradzionego towaru groził im użyciem przemocy, próbował uderzać i kopać wzbudzając u nich realną obawę spełnienia tych gróźb, po czym rzucił butelką skradzionego alkoholu o ziemię - dodaje st. sierż. Remigiusz Pacyna.

40-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Za popełnione wykroczenia - używanie wulgaryzmów, zakłócanie ładu i porządku publicznego - został ukarany mandatami karnymi. Mężczyzna został też doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim. Usłyszał już zarzuty kradzieży rozbójniczej za którą grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.