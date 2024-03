Pijany kierowca spowodował kolizję z radiowozem i chciał przekupić policjantów dag

KMP Piotrków Tryb.

Piotrkowscy policjanci zatrzymali 35-latka, który nie zatrzymał się do kontroli, spowodował kolizję z radiowozem i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna był pijany, a za odstąpienie od czynności policjantów zaproponował im łapówkę. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.