Nietrzeźwy kierowca dachował na DK 12, drugi pijany kierowca to pracownik firmy przewozowej

Nietrzeźwi kierujący zatrzymani przez piotrkowskich policjantów

W poniedziałek, 21 sierpnia, kilka minut po godzinie 17 doszło do kolizji drogowej na drodze krajowej numer 12. Według ustaleń policji, kierujący mercedesem 40-latek podczas wyprzedzania poprzedzającego go pojazdu nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad prowadzonym samochodem i dachował. Okazało się, że jest nietrzeźwy - badanie wykazało, że ma 1,6 promila alkoholu w organizmie. Tym razem nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale to tylko krok od tragedii - ktoś mógł stracić zdrowie, a nawet życie.

Kolejny nietrzeźwy kierujący wpadł w ręce policjantów dzięki prawidłowej reakcji pracowników jednej z firm na terenie Piotrkowa. Pracownicy tej firmy zaalarmowali mundurowych wyczuwając od kierowcy renault mastera, pracownika firmy przewozowej, woń alkoholu.