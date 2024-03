Ogólnopolski protest rolników 20.03.204 w Piotrkowie i okolicach. Uważajcie na drogach! Sprawdź, jak ominąć utrudnienia. ZDJĘCIA

-W związku z zaistniałą sytuacją i przewidywanymi bardzo dużymi utrudnieniami w ruchu apelujemy o zaplanowanie alternatywnych tras przejazdu, mówi asp. sztabowy Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. Odpowiednio przygotujmy się do podróży, pamiętając, że jej czas w związku z utrudnieniami może się przedłużyć. Pamiętajmy również o „korytarzu życia”, aby służby mogły dojechać do osób, które będą wymagały pomocy. Podczas protestów policjanci będą dbali, aby utrudnienia były jak najmniejsze, jednocześnie starając się upłynnić ruch, a w przypadku większego natężenia, aby jak najszybciej go upłynnić. Każdorazowo będą służyć pomocą, jednocześnie informując kierowców o wytyczonych objazdach.