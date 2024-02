Protest rolników w Jaksonku. Kilkadziesiąt traktorów zablokowało DK 74 między Sulejowem i Żarnowem. Policja zorganizowała objazdy. ZDJĘCIA

-Mamy na proteście ponad 50 ciągników, mówi Krzysztof Ryszka, jeden z organizatorów. Jak na małą miejscowość, to nie jest zły wynik. Rolnicy się angażują, bo są bardzo zdeterminowani przez ceny, które wszyscy widzimy. Ukraina daje nam ceny dumpingowe, my jako rolnicy spełniający wszystkie wymagania unijne nie dajemy już rady. Bruksela nałożyła na nas wiele obostrzeń i przepisów, a na Ukrainie robią co chcą. Nam chodzi o to, żeby wszystko było uczciwe. Wiele protestów skupia się na Zielonym Ładzie i Ukrainie. Ale rzeczą bardzo ważną, o której się nie mówi jest ślad węglowy w rolnictwie. Za kilka lat te wyśrubowane normy i źle obliczona emisja będą nam robić koszty, które się bezpośrednio przełożą na ceny płodów rolnych za co zapłaci ostatecznie konsument.