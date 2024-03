Mikołaj Rey gotował w Witowie-Kolonii. Znany kucharz chwalił regionalne produkty i świąteczne rarytasy ZDJĘCIA

- Regionalne produkty, szczególnie z Doliny Pilicy, smakują rewelacyjnie - chwalił w rozmowie z nami Mikołaj Rey. - Miałem szczęście z nimi gotować - czy to masło czy cudowne nabiały, chleb - o Boże! jaki chleb - coś pysznego - trudno je wszystkie wymienić, jest ich bardzo dużo, ale naprawdę są pyszne i uczciwe - to jest to, co jest dziś potrzebne w gastronomii. Potrzebujemy uczciwości w produkcie, a to co mamy tutaj jest naprawdę uczciwe - dodał.