Gala Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej 2024. W Moszczenicy wyróżniono prawie 100 pań. Sprawdź, kto dostał dyplom i statuetkę. ZDJĘCIA

-Powiat piotrkowski już po raz czwarty zorganizował Galę Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej, mówi Piotr Wojtysiak, starosta piotrkowski. Nagradzamy ponad 90 kobiet, mieszkanek naszego powiatu, które pracują na rzecz swoich lokalnych wspólnot. To są wyjątkowe kobiety związane z samorządem, biznesem, rolnictwem, kulturą, sportem i turystyką. Wspaniałe wydarzenie podczas którego dziękujemy mieszkankom ziemi piotrkowskiej za to, że czynią naszą małą Ojczyznę miejscem lepszym i piękniejszym do życia.