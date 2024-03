Otwarto mieszkanie Pogotowia Opiekuńczego. To nowa przestrzeń dla dzieci ZDJĘCIA

Otwarto mieszkanie Pogotowia Opiekuńczego. To nowa przestrzeń dla dzieci

Wyremontowane mieszkanie dla podopiecznych pogotowia opiekuńczego znajduje się przy ul. Słowackiego. To już druga siedziba piotrkowskiej placówki.

- Dzięki takiej reorganizacji zapewniamy dzieciom dobre warunki do życia, nauki i rozwoju. Ideą zmian jest stworzenie w tych placówkach rodzinnej atmosfery. Przy mniejszej ilości dzieci łatwiej o zachowanie intymności, spokoju i ciszy. W placówkach całodobowo opiekę nad podopiecznymi sprawują wychowawcy – mówił podczas oficjalnego otwarcia prezydent Krzysztof Chojniak.

Nowa siedziba pogotowia opiekuńczego przy ul. Słowackiego 1 to mieszkanie w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które kompleksowo wyremontowano i dostosowano do potrzeb starszych dzieci. Zakres prac był bardzo szeroki, a samo mieszkanie bardzo się zmieniło. Wymieniono instalacje, przebudowano pomieszczenia, wyremontowano łazienkę i kuchnię, położono gładzie i pomalowano ściany, wstawiono także meble. Koszt prac adaptacyjnych i remontowych to 230 tys. złotych z budżetu miasta.