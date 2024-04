Impreza charytatywna w Stacji Polana w Sulejowie. Dochód z imrezy wesprze leczenie Ani Ciszewskiej. Ile pieniędzy zebrano? ZDJĘCIA

Impreza charytatywna w Stacji Polana w Sulejowie

Impreza charytatywna w Stacji Polana w Sulejowie to kolejne wydarzenie, na którym zbierano pieniądze na leczenie Ani Ciszewskiej. Kilkadziesiąt osób bawiło się na parkiecie do białego rana. Gwiazdą wieczoru był popularny wykonawca disco poloMr Sebii. Podczas imprezy licytowano fanty od sponsorów i zbierano pieniądze do puszki. Dzięki wszystkim, którzy otworzyli swoje serca i włączyli się w organizację i udział w wydarzeniu na leczenie Ani Ciszewskiej udało się zebrać kwotę 11 455 złotych.