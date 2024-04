Protest rolników w Piotrkowie. Rolnicy z wizytą w biurach posłów Lorka, Macierewicza i Wołoszańskiego ZDJĘCIA

Rolnicy z wizytą w biurach posłów Lorka, Macierewicza i Wołoszańskiego

Rolnicy w całej Polsce odwiedzali dziś biura posłów i senatorów, domagając się realizacji swoich postulatów. Nie inaczej było w Piotrkowie. Rolnicy ze Związku Rolników "Solidarność" przyjechali dziś z wizytą do biur poselskich trzech posłów w Piotrkowie Trybunalskim.

- Przedstawimy swoje postulaty i domagamy się, by parlamentarzyści zajęli się naszymi problemami, nie tylko obiecywali, ale zajęli się problemami w sposób konkretny - mówił Janusz Terka, przewodniczący przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w Piotrkowie.- Domagamy się też od nich, by wypowiedzieli się na temat zagadnień, o których mówimy - zostawiamy nasze postulaty i liczymy na to, że w krótkim czasie odniosą się do nich w sposób merytoryczny do każdego z nich.