Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski ubiega się o reelekcję. Oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą i zaprezentował kandydatów na radnych.

-Najbardziej będzie nam zależało na środowisku, na pięknych lasach, na rozwoju turystyki, ale również na inwestycjach, mówi Wojciech Ostrowski, kandydat na burmistrza Sulejowa. Mieszkańcy widzą, co zrobiliśmy i jakie inwestycje zostały wykonane na terenie gminy. Zajmiemy się fotovoltaiką i eko szambami, bo na to będą duże dotacje. Nie będziemy obiecywali, że zrobimy wszystkie drogi, bo my je naprawdę robiliśmy i będziemy to robić dalej. Mogę obiecać mieszkańcom, że będziemy dalej na rzecz tej gminy pracować. Wybudujemy trzy nowe mostki pomiędzy ośrodkiem więziennictwa, a Barkowicami na naszej przecudownej Luciąży i do tego nowa kładkę nad rzeką we Włodzimierzowie. Będziemy też nadal robili ścieżki rowerowe. Liczymy, że przejmiemy od Skarbu Państwa 11 ha lasów w Białej. Jeżeli dostaniemy na własność będzie to dla nas nieprawdopodobna możliwość rozwoju.