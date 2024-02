Dorota Jankowska kandydatką na burmistrza Sulejowa. Przedstawiła swój program oraz kandydatów na radnych w powiecie i Sulejowie. ZDJĘCIA

-Dla rozwoju Sulejowa bardzo ważne jest, żeby nie stracić już żadnej szansy na jej rozwój, mówiła Dorota Jankowska. Niezmiernie istotne jest wykorzystanie każdego dnia i do tego potrzebna jest zmiana jakości zarówno w kulturze pracy jak i podejściu do rozwiązywania problemów i strategicznego zarządzania. Rozwój gminy Sulejów, to jest moja największa motywacja. Mamy w Sulejowie wielkie zaniechania w gospodarkę wodno-ściekową, w braku inwestycji w efektywność energetyczną, jesteśmy gminą turystyczną, która nie inwestuje w turystykę. Jesteśmy w miejscu, w którym możemy wszystko rozpocząć i korzystać z szans, które są przed nami.