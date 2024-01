Ogólnopolski protest rolników także w Piotrkowie. Ponad sto traktorów wyjechało na ulice miasta FILM, ZDJĘCIA

- Protestujemy przeciwko polityce rolnej prowadzonej przez Unię Europejską - przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko ograniczeniu żywności w Polsce i Europie - mówił podczas protestu Janusz Terka, przewodniczący przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w Piotrkowie. - Nasz protest jest skierowany do Brukseli, komisarza, do przedstawicieli ds. rolnictwa w UE, ale kierujemy też jasny sygnał do naszego ministerstwa, że w Polsce jest źle, domagamy się zmian. W pewnym sensie te dzisiejsze protesty dają naszemu ministrowi silną pozycję do tego, by walczył w naszych sprawach w Unii Europejskiej - dodał.

Około 150 maszyn rolniczych z wielu miejsc w naszym regionie zjechało na godzinę 11 pod siedzibę ODR w Piotrkowie. Wiele z nich miało umocowane biało-czerwone flagi oraz białe z napisem "Solidarność". Około południa rolnicy wyjechali na ulice Piotrkowa. Kolumna ciągników i samochodów przejechała przez ulice Łódzką, Armii Krajowej do ul. Wojska Polskiego i dalej przez ul. Jerozolimską, Al. Kopernika i dalej Piłsudskiego do Kasztelańskiej. Przejazd w wielu miejscach spowalniał ruch, co spowodowało m.in. opóźnienia miejskich autobusów.

Sprzeciwiali się ograniczeniu produkcji i hodowli rolniczej w Polsce, ale i w całej Unii. - Zapotrzebowanie na żywność rośnie, a my mamy ograniczać - komentował Janusz Terka. - Równe warunki dla producentów żywności w Unii, ale i dla tej, która jest spoza Unii i tutaj też chodzi o Ukrainę. Tanie zboże w dłuższej perspektywie doprowadzi do załamania rynku, producenci zbóż ograniczą produkcję i my nie będziemy mieć bazy paszowej. I nie chodzi tylko o zboże, ale wszelkiego rodzaju produkty - dodaje.