Protest rolników w Piotrkowie. Ponad 500 traktorów blokuje drogę ekspresową S8 oraz autostradę A1 w rejonie Piotrkowa. ZDJĘCIA, video

-Jak żyję ponad 50 lat to nie pamiętam, żeby na protest rolników w rejonie Piotrkowa przyjechało ponad 500 traktorów, mówi Janusz Terka, przewodniczący Solidarności Rolników w Piotrkowie. To, że dziś tutaj jesteśmy, to pokłosie tak jak rolnictwo i łowiectwo jest obecnie traktowane. Jak zaczynaliśmy miesiąc temu protesty, to poparcie do nich było znikome i wynosiło kilkanaście procent. W tej chwili więcej niż połowa społeczeństwa, przeszło 60 procent nas popiera, czyli idziemy słuszną drogą. Walczymy o swoje, ale walczymy też o nasz naród, o Polskę i o wszytko to, co jest związane z rolnictwem. Musi nastąpić zmiana w polityce rolnej i łowieckiej, tak żebyśmy mogli produkować zdrową i dobrą żywność. Kategorycznie sprzeciwiamy się unijnemu programowi Zielony Ład i temu, co się dzieje na ukraińskiej granicy. Sprzeciwiamy się importowi zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy, którego nikt nie kontroluje.