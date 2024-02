Będzie protest rolników w Jaksonku. Rolnicy z cąłego regionu zablokują traktorami drogę DK 74 między Sulejowem i Żarnowem. ZDJĘCIA

-Będziemy protestować na skrzyżowaniu w Jaksonku, mówi Krzysztof Ryszka, jeden z organizatorów. Przejazd drogą DK 74 będzie całkowicie zablokowany w godz. już przed godz 8 i potrwa do 18. Na chwilę obecną mamy już zgłoszonych do protestu 40 ciągników, które pojawią się w miejscu protestu. Mamy zgodę na całkowitą blokadę drogi, ale rozważamy puszczanie samochodów ruchem wahadłowym co jakiś czas.