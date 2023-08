Dwa lokale z nielegalnym hazardem zlikwidowane w Piotrkowie

W centrum Piotrkowa Trybunalskiego łódzka KAS na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim przeszukała dwa lokale.

W skontrolowanych punktach funkcjonariusze służby celno-skarbowej znaleźli 12 nielegalnych automatów do gier i zatrzymali dwie osoby podejrzane o prowadzenie gier hazardowych bez wymaganej koncesji oraz poza kasynem gier. Oprócz nielegalnych urządzeń do gier zabezpieczono również blisko 9 tys. zł w gotówce, urządzenia do monitoringu, telefony i inne dowody przestępstw.

Podejrzani usłyszeli zarzuty

Śledczy z łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi przedstawili dwóm zatrzymanym mężczyznom zarzuty prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Grozi im grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat 3.

Dodatkowo, podczas przeszukania jednego z lokali znaleziono substancję, która zostanie poddana badaniu. Dalsze czynności będą uzależnione od identyfikacji tej substancji.

Ponadto, podczas przeszukania osoby grającej w drugim lokalu funkcjonariusze KAS znaleźli amfetaminę i marihuanę. Zatrzymanego mężczyznę wraz z ujawnionymi substancjami odurzającymi przekazali funkcjonariuszom policji.