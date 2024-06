VIII Nocny Półmaraton Piotrkowski - ponad 700 osób z całej Polski na starcie największej imprezy biegowej w Piotrkowie. ZDJĘCIA, WYNIKI

VIII Nocny Półmaraton Piotrkowski - ponad 700 osób na starcie

Na listach startowych VIII Nocnego Półmaratonu Piotrkowskiego znaleźli się zarówno doświadczeni biegacze, jak i wielu debiutantów, którzy postanowili zmierzyć się z dystansem 21,09 km lub 5,25 km. Wydarzenie przyciągnęło do Piotrkowa nie tylko lokalnych biegaczy ale także licznych gości z innych regionów Polski i zagranicy. Dla jednych był to coroczny sprawdzian formy, dla innych okazja do udziału w lokalnym wydarzeniu sportowym.

VIII Nocny Półmaraton Piotrkowski - zobacz ZDJĘCIA: