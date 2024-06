Rowerowe Żubro-Love Sulejów 2024. Ponad 130 osób na starcie rowerowych podchodów nad Zalewem Sulejowskim. Zobaczcie ZDJĘCIA i VIDEO

Rowerowe Żubro-Love Sulejów 2024

Rowerowe podchody Żubro-Love 2024 Sulejów 2024 odbyły się w niedzielę 9 czerwca. W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób, na starcie pojawiły się kilkuosobowe zespoły złożone z rodzin i przyjaciół. Wśród startujących było wiele kilkuletnich dzieci, niektóre jechały w przyczepkach rowerowych i fotelikach. Zawodnicy mieli do pokonania wyznaczoną leśnymi duktami urokliwą trasę z Sulejowa do Zarzęcina przebiegającą wzdłuż linii brzegowej Zalewu Sulejowskiego. W niektórych miejscach trasa była wymagająca jazdy po piasku i korzeniach, ale nikogo to nie zrażało. Kto nie dał rady jechać, prowadził rower kilkadziesiąt metrów.