II Polanikowy Bieg Mikołajkowy w Piotrkowie. Ponad 80 najmłodszych zawodników rywalizowało na Stadionie Miejskim Concordia. ZDJĘCIA, VIDEO

-II Polanikowy Bieg Mikołajkowy z Osirem jest to nasza lokalna inicjatywa, mówi Agnieszka Szymczyk-Bystrońska wiceprezes Klubu Sportowego Polanik w Piotrkowie. W imprezie biorą udział dzieci i młodzież od lat 3 do 14. Rywalizują na pięciu różnych dystansach przystosowanych odpowiednio do wieku dzieci. Inicjatywa powstania biegu należy do naszego trenera Józefa Delonga, który zawsze tutaj prężnie działa i występuje w roli św. Mikołaja. Tego typu wydarzenia mają zawsze na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu życia. Pokazujemy, że nie ma złej pogody do uprawiania sportu. Aura dzisiaj nie do końca sprzyja, ale frekwencja na biegu jest dosyć spora.