Zakończenie roku szkolnego w I LO w Piotrkowie. Najlepsi uczniowie "Chrobrego" otrzymali pamiątkowe dyplomy i karty podarunkowe. ZDJĘCIA

-To był bardzo udany rok dla naszych uczniów i szkoły, mówi Henryk Michalski, dyrektor I LO w Piotrkowie. Zdobyliśmy siedem tytułów finalisty olimpiad w tym trzech laureata, mnóstwo prestiżowych sukcesów w konkursach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. W efekcie tego wszystkiego były stypendia naukowe marszałka województwa łódzkiego, gdzie nasi uczniowie zajmują trzy pierwsze miejsca. Trzy dni temu odbył się finał konkursy wojewódzkiego o Unii Europejskiej i nasza klasa 2C pod opieką nauczyciela Janusza Błaszczyka wygrała i w nagrodę we wrześniu polecą do Brukseli. Mamy też niesamowity rok osiągnięć artystycznych i społecznych.