Kupcy protestują z taczką przed Urzędem Miasta w Piotrkowie. Domagają się realizacji obietnic wyborczych i obniżenia opłat targowych

-Ja słowa dotrzymuję, mówi Kinga Mazur, piotrkowska radna. Będę dążyła do tego, żeby opłaty zostały zniesione bądź chociażby obniżone. Myślę, że będę konsekwentna w tym, żeby przenieść kupców na halę i jest to najlepszy pomysł. Kupcy na to zasługują, bo jest to ciężki kawałek chleba. Jak się nie wywiążę z obietnicy, to jestem człowiekiem honoru i wsiądę na taczkę i zostanę wywieziona. Teraz są ustalane budżety, nie jesteśmy w stanie odpowiadać za błędy, które popełnił były prezydent. Jestem przekonana, że w budżecie na nowy rok znajdą się pieniądze, żeby kupcom pomóc. Projektu obniżenia stawek można się spodziewać jeszcze w tym roku. Sprawa zostanie domknięta z nowym budżetem.