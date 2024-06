Nietrzeźwy kierowca zatrzymany w centrum Piotrkowa. Mężczyzna wiózł 16-letniego chłopca

- Ta sytuacja pokazała, że warto jest reagować, kiedy mamy powody, aby podejrzewać, że kierujący może być nietrzeźwy. Zdarza się i tak, że to złe samopoczucie powoduje utratę panowania nad pojazdem, jednak w tym przypadku okazało się, że to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie wpłynęło na tor jazdy kierowcy. Reagujmy, kiedy widzimy, że może dojść do zagrożenia na drodze. Dzięki takiej reakcji, policjanci mają możliwość podjęcia odpowiednich kroków, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze - apelują policjanci.