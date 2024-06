Podrobiona odzież na targowisku w Piotrkowie. Ponad 800 sztuk odzieży przejęło łódzkie KAS

Funkcjonariusze celno-skarbowi kontrolowali targowisko miejskie w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z funkcjonariuszami piotrkowskiej Komendy Powiatowej Policji. Na jednym ze stoisk handlowych zabezpieczyli 853 sztuki odzieży z podrobionymi znakami towarowymi.

- Gdyby te towary były oryginalne, ich wartość wyniosłaby około 180 tys. zł. Właścicieli podróbek ustalą śledczy z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi - informuje st.asp. Beata Bińczyk, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi..

Funkcjonariusze służb celno-prawnych z KAS przeszukali także boks w znanym centrum handlowym nieopodal Łodzi. Boks należał do 46-letniego mężczyzny. Na stoisku i na zapleczu funkcjonariusze znaleźli 1042 sztuk podróbek.

Nieoryginalne pochodzenie towarów potwierdził przedstawiciel kancelarii prawnej reprezentującej właścicieli praw do znaków towarowych widniejących na zakwestionowanych wyrobach. 109 sztuk podrobionych towarów znaleziono również w miejscu zamieszkania właściciela stoiska. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, za co grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. W trakcie kontroli funkcjonariusze zajęli również ponad 2800 dolarów amerykańskich.