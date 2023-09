Handlował okularami z podrobionym znakiem towarowym. 19-latek zatrzymany przez policję

Handlował podrobionym towarem. 19-latek zatrzymany przez piotrkowskich policjantów

Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością gospodarczą i korupcją prowadzili sprawę dotyczącą sprzedaży na jednym z portali internetowych przedmiotów z podrobionymi znakami towarowymi.

- Dzięki wnikliwej analizie zgromadzonych materiałów 30 sierpnia tego roku dotarli do 19-latka, który wykorzystując różne nazwy użytkowników oferował do sprzedaży towar z podrobionymi znakami towarowymi - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska. - Głównie oferował on okulary przeciwsłoneczne znanych marek. W mieszkaniu u 19-latka policjanci odnaleźli również oferowane przedmioty, a jak się okazało, jego działanie przyniosło blisko 14 000 złotych strat.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi zastrzeżonymi znakami. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.