Nalot piotrkowskich policjantów na garaż 34-latka. Mężczyzna złamał prawo własności przemysłowej

Piotrkowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który w sprzedaży oferował tester diagnostyczny z podrobionym znakiem towarowym marki samochodów ciężarowych. Za takie łamanie prawa własności przemysłowej ustawa przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci zabezpieczyli także interfejs do diagnostyki komputerowej samochodów z nielegalnym oprogramowaniem. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.