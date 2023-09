Wypadek na Sulejowskiej w Piotrkowie. Sprawca zdarzenia wraz pasażerami busa uciekł do lasu. Szuka ich policja ZDJĘCIA, VIDEO

Wypadek na Sulejowskiej w Piotrkowie

Do wypadku doszło w czwartek 29 września na skrzyżowaniu ul. Sulejowskiej i Kleszcz w Piotrkowie. W toyotę czekającą na zmianę świateł wjechał dostawczy peugeot. Do zdarzenia doszło w czwartek 29 września około godz. 7. Sprawca wypadku, kierowca samochodu dostawczego wraz z pasażerami uciekli do pobliskiego lasu przed przybyciem służb ratowniczych. Na miejscu pojawiło się kilkudziesięciu policjantów, którzy ruszyli w pościg za uciekinierami. Nieoficjalnej wiadomo, że busem podróżowała grupa imigrantów. Samochód nie był przystosowany do przewozu osób, nie było w nim foteli. Pasażerowie busa uciekali w popłochu. Na miejscu zdarzania został m.in. plecak dziecięcy, buty, odzież.