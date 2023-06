Sprzedawali na targu w Piotrkowie podrobione towary. Oferowali koszulki, czapki, torebki ZDJĘCIA dag, mat. KMP

Piotrkowscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 63-latka oraz 50-latkę. Kobieta i mężczyzna sprzedawali na targu w Piotrkowie towary z podrobionymi znakami towarowymi. Oboje usłyszeli już zarzuty. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.