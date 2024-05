Przegląd prasy Piotrków Trybunalski (20.05) - najważniejsze informacje z niedzieli

Komunia w Piotrkowie 2024: Pierwsza komunia święta w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju przy ul. Belzackiej odbyła się w niedzielę, 19 maja. Przystąpiły do niej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Zobaczcie naszą fotorelację!

To była bal na balami! Do sali C sieradzkiego Starostwa Powiatowego zjechało w sobotni wieczór ponad 300 abstynentów z całej Polski, zrzeszonych w stowarzyszeniach. Okazja była przednia bowiem miejscowe Stowarzyszenie Abstynentów Przystań świętował 40 rocznicę istnienia. Wśród honorowych gości byli między innymi starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała.