Wyjątkowy jubileusz 100-lecia OSP w Barkowicach. Tak świętowali strażacy ochotnicy ZDJĘCIA

100-lecie OSP w Barkowicach. Tak świętowali strażacy ochotnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Barkowicach rozpoczęła działalność w bardzo trudnych czasach, sześć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1924 roku miała jedynie ręczną sikawkę i beczkę konną, a do pożarów jeździło 15 ochotników. Później, przed wojną, zakupiono wóz konny. Dopiero po wojnie, w czynie społecznym wybudowano strażnicę - wspominali podczas obchodów strażacy z Barkowic.

- Służę naszej jednostce już od 1982 roku. To 42 lata - w naszej stuletniej historii to jest bardzo długi czas. Jeździliśmy wówczas traktorem i przyczepką do pożarów. Później był żuk, a później dzięki druhowi Janowi sprowadziliśmy pierwszego Stara 660 - wspominał dla nas Paweł Baliński, naczelnik OSP w Barkowicach. - Dziś cała moja rodzina, również żona, córki i wnuczki są strażakami. Dzisiejsze wydarzenie jest szczególne, również dlatego, bo mój wnuk i wnuczka ślubowali, a odznaczenie to uhonorowanie wieloletniej pracy - dodał.