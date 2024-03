Katastrofa budowlana w Piotrkowie. Pustostan zawalił się w podwórku przy ul. Dąbrowskiego ZDJĘCIA

Katastrofa budowlana przy ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie

W sobotę (2 marca) kilka minut po godzinie 7 rano piotrkowscy strażacy odebrali zgłoszenie, że przy ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie zawaliła się kamienica.

- Na miejscu okazało się, że zawaliła się ściana kamienicy. Z informacji wynikało, że to pustostan, wezwano jednak grupy poszukiwawcze, by dokładnie sprawdzić teren - poinformował nas bryg. Wojciech Pawlikowski, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej i oficer prasowy KP PSP w Piotrkowie. - Z pomocą psów tropiących i specjalistycznych kamer wziernikowych, które lokalizują ewentualnie przebywające pod gruzowiskiem osoby, przeszukali teren. Dotychczas nie mam informacji, by kogoś znaleziono.