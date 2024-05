Boże Ciało 2024 w Piotrkowie. Uroczyste procesje w kościele oo. Bernardynów i św. Jakuba ZDJĘCIA

Boże Ciało 2024 w Piotrkowie. Procesje w kościele oo. Bernardynów i św. Jakuba

W piotrkowskich parafiach z okazji Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbyły się msze z procesjami. Tradycyjnie wierni przeszli głównymi ulicami miasta. Tradycja Bożego Ciała sięga średniowiecza, a do Polski to święto trafiło w XVI w. Podczas święta odbywa się uroczysta procesja katolików do czterech ołtarzy. W Piotrkowie, tradycyjnie msze z procesjami odbyły się w kilku parafiach. Byliśmy w czasie obchodów Bożego Ciała m.in. w kościele oo. Bernardynów i Farze, zobaczcie zdjęcia: