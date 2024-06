Święto u piotrkowskich zakonników. Bernardyni świętują 400-lecie obecności w Piotrkowie Trybunalskim ZDJĘCIA

W wygłoszonej homilii bp Pękalski przywołał krótko historię obecności bernardynów w Piotrkowie. Wspominał początki ich działalności i nowożytne dzieje.

- Zanim bernardyni założyli swoją siedzibę w Piotrkowie, byli już o wiele wcześniej znani w tym mieście. Przybywali tu kwestarze z odległego o kilkadziesiąt kilometrów klasztoru w Warcie. Spotykali się wówczas z propozycją, zarówno od wiernych, jak i ze strony miejscowego proboszcza, aby przychodzili nie tylko do nich po ofiary, ale chętnie widziani by byli na ambonie - mówił biskup Ireneusz Pękalski. - Od początku swego pobytu w Piotrkowie bernardyni zdobyli przez pracę duszpasterską uznanie wśród wiernych. Na nabożeństwa przychodzili do kościoła klasztornego bardzo licznie mieszkańcy miasta i okolicy. Ojcowie chętnie spowiadali, głosili kazania, szerzyli kult Męki Pańskiej, dbali o cześć świętych Patronów, zwłaszcza św. Franciszka i św. Antoniego - dodał.