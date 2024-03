Warsztaty wielkanocne w Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie ZDJĘCIA

Warsztaty wielkanocne w Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie

W Przedszkolu Samorządowym nr 16 podopieczni i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach tworzenia wielkanocnych dekoracji. Była to nie tylko okazja do zabawy, ale również czas nauki i wzajemnego dzielenia się wrażeniami - informuje piotrkowski magistrat. - W pracach uczestniczył prezydent miasta Krzysztof Chojniak oraz przewodniczący komisji do spraw rodziny, zdrowia, spraw społecznych i osób niepełnosprawnych Rady Miasta, radny Piotr Masiarek.

Podczas spotkania prezydent złożył serdeczne życzenia wszystkim dzieciom, pracownikom oraz dyrekcji przedszkola, życząc radosnych Świąt Wielkanocnych. Zobaczcie zdjęcia z warsztatów!