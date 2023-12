Wigilia dla samotnych już po raz trzeci odbyła się w Pałacyku w Piotrkowie WIDEO, ZDJĘCIA

Wigilię dla samotnych zorganizowali piotrkowscy wolontariusze i Stowarzyszenie Pałacyk

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej w Piotrkowie zorganizowało wigilię dla samotnych piotrkowian. Ideą spotkania było wspólne spędzenie prawdziwej wigilii - nie kilka dni przed uroczystością, ale właśnie w Wigilię, 24 grudnia, przy udekorowanym stole, na którym znalazły się tradycyjne wigilijne potrawy.

- To szczególna wigilia, dlatego że nie jest robiona dzień wcześniej i nie jest to krótkie spotkanie. Ideą tego spotkania jest to, aby się spotkać w ten dzień, kiedy przypada wigilia, by osoby, które nie mają nikogo bliskiego w Piotrkowie i nie mają środków na to, żeby przygotować taką kolację wigilijną mogły o różnych porach tego dnia przyjść do nas - mówi Mirosław Świech, prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej Pałacyk w Piotrkowie.