Jarmark wielkanocny 2024 w Proszeniu. W programie gotowanie zupy chrzanowej, degustacje i koncerty ZDJĘCIA

Jarmark wielkanocny 2024 w Proszeniu. W programie gotowanie zupy chrzanowej, degustacje i koncerty

Trwają przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się 17 marca w Hotelu Górskim w Proszeniu. W ubiegłym roku impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. I tym razem organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji. Będzie to między innymi okazja do zrobienia przedświątecznych zakupów.

W tym roku jarmark będzie połączony z przeglądem stołów wielkanocnych. Zaplanowano też wielkie gotowanie tradycyjnej wolborskiej zupy chrzanowej. W ubiegłym roku zupa z dodatkiem wędzonki i grzanek przygotowana przez KGW z Golesz Dużych była hitem jarmarku. Na jarmarku będzie można też podziwiać rękodzieło, a chętni mogą wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, m.in. robienia palm i ozdób wielkanocnych. Wystąpią zespoły ludowe i wokalne z Wolborskiego Centrum Kultury.

Jarmark będzie też okazją do degustacji wielkanocnych i regionalnych potraw. W ubiegłym roku na stołach królowały m.in. pasztet z królika, wędliny, mazurki i baby wielkanocne, barszcz biały z kiełbasą, nadziewane jaja, staropolskie rolady, sałatki i oczywiście chleb na zakwasie.