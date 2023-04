Śniadanie wielkanocne dla samotnych i potrzebujących w "Pałacyku" w Piotrkowie ZDJĘCIA

Wielkanoc 2023: Śniadanie wielkanocne dla samotnych i potrzebujących w "Pałacyku" w Piotrkowie

Już po raz drugi Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej "Pałacyk" w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało śniadanie wielkanocne dla osób samotnych i potrzebujących. Świąteczny poczęstunek zorganizowano w siedzibie stowarzyszenia w sobotę, 8 kwietnia. Przygotowało go około 20 wolontariuszy, a w pomoc włączyły się piotrkowskie firmy.

Przy stole nakryto dla 50 gości, ale każdy kto odwiedził siedzibę stowarzyszenia, głodny nie wyszedł. Na stole znalazły się tradycyjne potrawy wielkanocne, w tym w sumie ok. 300 ugotowanych jaj.

- Widzieliśmy taką potrzebę - szczególnie po pandemii, gdy pomagaliśmy osobom starszym, narodził się pomysł, by zrobić takie spotkanie w wigilię, w dzień kiedy wiele osób siada przy rodzinnym stole, a część zostaje sama w domu. W Piotrkowie jest też zwyczaj, że wiele osób spotyka się na śniadaniu wielkanocnym, tak i my w sobotę organizujemy to przez cztery godziny dla gości. Gdyby jednak byli chętni zostać jeszcze dłużej, to na pewno wolontariusze wszystkich ugoszczą - mówi Mirosław Świech, prezes SWPA Pałacyk.