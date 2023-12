Finał Szlachetnej Paczki 2023 w Piotrkowie i powiecie. Pomoc trafi do kilkudziesięciu rodzin ZDJĘCIA

Szlachetna Paczka 2023 w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim

W tym roku na terenie powiatu piotrkowskiego i Piotrkowa działają dwa sztaby Szlachetnej Paczki - jeden w Piotrkowie, a drugi w Sulejowie. W sobotę, 16 grudnia, udało nam się odwiedzić wolontariuszy sztabu Piotrków Trybunalski Północ. Tutaj darczyńcy dostarczą paczki dla 31 rodzin.

W pomoc dla rodzin włączyły się setki piotrkowian, w tym firmy lub szkoły. Dzięki nim do potrzebujących rodzin trafi m.in. niezbędny sprzęt AGD, jak choćby pralka czy lodówka, a także żywność, chemia, ubrania i buty - wartość paczek często przekracza kilka lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

- Mamy bardzo dużo osamotnionych seniorów z niskim progiem dochodowym oraz rodziny z niepełnosprawnością, gdzie większość dochodu przeznaczana jest na rehabilitację lub leki, mamy również rodziny wielodzietne - mówiła nam Barbara Malinowska-Cłapa, liderka sztabu Piotrków Trybunalski - Północ. - Co roku to wiele emocji, nie tylko u wolontariuszy, ale też naszych darczyńców, którzy złapali bakcyla pomagania. Emocji nie brakuje też rodzinom. Często spodziewają się tylko jednej paczki, a my przychodzimy do nich na przykład aż z 40 - dodaje.