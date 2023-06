Piknik Show Truck i zbiórka dla Patryka Wysmyka w Sulejowie. Zobacz zdjęcia i video!

Festiwal ludzi dobrych serc połączony ze zbiórką dla Patryka Wysmyka odbywa się na sulejowskiej "polance". Od piątku, 16 czerwca, odbywają się tam koncerty, można podziwiać ciągniki ciężarowe, motocykle i zjeść nie tylko smacznego burgera. Dla najmłodszych stanęła strefa rozrywki, swoje oferty przygotowały regionalne firmy i szkoły.

Organizatorem pikniku dla Patryka jest Jakub Lisman, właściciel Fox Burgera. Patryk Wysmyk od siedmiu lat walczy z nowotworem. Niedawno, dzięki wsparciu ludzi o wielkich sercach, wyjechał na leczenie do Barcelony.

- Imprezę zorganizowaliśmy dla Patryka, żeby zebrać jeszcze pieniążki na życie już tutaj w domu. Patryk walczy dzielnie przez tyle lat, chcemy by wrócił do nas i zaczął z nami żyć. Ale chciałbym też promować nasz Sulejów, który jest dla mnie małą ojczyzną, oraz naszych przedsiębiorców. Chciałbym, by nasze miasto było prężne turystycznie, tak jak dawniej, by taka impreza odbywała się co roku - dodał Jakub Lisman.