Warsztaty dla seniorów z trenerem rozwoju osobistego w Medyku. Seniorzy uczyli się sztuki polepszania życia ZDJĘCIA

Warsztaty dla seniorów z trenerem rozwoju osobistego w Medyku

Kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem” odbyło się w Medyku, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie. Warsztaty dla seniorów pod nazwą „Mądrość wieku: sztuka polepszania jakości życia” zorganizował Urząd Marszałkowski.

Wzięło w nich udział kilkudziesięciu seniorów z Piotrkowa, ale też Wolborza czy Moszczenicy. W ramach spotkania odbył się nie tylko wykład o tym, jak ulepszyć jakość życia. Na początek spotkania wicemarszałek województwa łódzkiego, Zbigniew Ziemba, przedstawił seniorom korzyści i możliwości pozyskania dotacji czy udziału w programach realizowanych przez jednostki województwa, w tym Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

- Musimy myśleć o seniorach w sposób nowoczesny. To są przecież młodzi ludzie, tylko w różnym wieku. I chcemy dać im możliwość współpracy - mówił wicemarszałek województwa łódzkiego, Zbigniew Ziemba. - To jest w coraz większym stopniu środowisko dynamiczne, aktywne, oni poszukują rozwiązań, które dają im możliwości spędzania wolnego czasu w sposób efektywny i dający satysfakcję. Nasze instytucje kultury stoją otworem dla seniorów. Za pomocą choćby portalu "Drzwi do kultury" możemy korzystać z dóbr kultury prezentowanych na scenach naszych instytucji - wyliczał wicemarszałek.