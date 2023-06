Trwa termomodernizacja szpitala wojewódzkiego w Piotrkowie. Zobaczcie pierwsze efekty [ZDJĘCIA, VIDEO]

Trwa termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Prace remontowe prowadzone są jednocześnie przy czterech budynkach - głównym budynku szpitala, gdzie znajduje się większość oddziałów czy budynku poradni specjalistycznych przy ul. Wolborskiej, na którym widać już zaawansowane efekty kompleksowej modernizacji. To największa modernizacja w ostatnich dziejach piotrkowskiego szpitala. Ostatnią, tak dużą inwestycję przeprowadzono tutaj około 20 lat temu i wówczas dotyczyła ona wymiany stolarki okiennej.

- Kompleksowa termomodernizacja dotyczy czterech budynków - remont rozpoczął się w styczniu tego roku i w tym roku ma być ukończony - wylicza Bartłomiej Kaźmierczak, rzecznik prasowy szpitala wojewódzkiego w Piotrkowie. - Szpital będzie ładniej wyglądał, ale nie jest to główne założenie tego projektu. Przede wszystkim prace dotyczyły kompleksowej izolacji, ocieplenia fundamentów, to również modernizacja stropów i kominów. To także modernizacja stolarki okiennej we wszystkich modernizowanych budynkach - mowa tutaj, uwaga, o ponad tysiącu okien, jest to więc potężna inwestycja - wylicza rzecznik.