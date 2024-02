Szpital wojewódzki podsumował rok działalności w placówce przy ul. Roosevelta ZDJĘCIA

Udział w konferencji wziął także Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego oraz radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Beata Dróżdż.

- Sytuacja była wówczas trudna, dlatego jako samorząd podjęliśmy działania, które doprowadziły do tego, że procedury zostały przejęte przez samorząd województwa łódzkiego i zrobiliśmy to za pomocą naszej jednostki - podkreślał wicemarszałek Zbigniew Ziemba. - Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie procedury nie było nawet jednej chwili, by brakło zabezpieczenia dla kobiet w ciąży i kobiet potrzebujących pomocy ginekologicznej oraz noworodków. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że te działania przyniosły zamierzony efekt. Było to związane z wysiłkiem finansowym - te działania przełożyły się na koszty, które wziął na siebie szpital, ale ważny był interes społeczny - dodał.