Oliwia to pierwsza piotrkowianka urodzona w Nowy Rok. Oto nowi mieszkańcy Piotrkowa i powiatu urodzeni 1 stycznia 2024 roku ZDJĘCIA

- Fajerwerki trochę go pobudziły i po południu był już nami - śmieje się pani Katarzyna. - Miał być Stanisław lub Władysław - opowiadają rodzice. - To imiona dziadków Juliana, ale nie wiedzieliśmy po kim nadać imię dla naszego syna, by nikogo nie urazić i nie faworyzować. Został więc Julek.